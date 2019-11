In Kortrijk geweest afgelopen zomer? Dan gebruikt de stad uw gsm-gegevens voor datamarketing

Volgens schepen Vandendriessche levert de meting in Kortrijk heel waardevolle data op, die gebruikt zullen worden om de economie en het toerisme in zijn stad op te krikken. Het is een nulmeting, een eerste meting dus. Vanaf nu zullen er elk kwartaal dergelijke cijfers beschikbaar zijn.

Jaarlijks betaalt de stad Kortrijk 40.000 euro aan Proximus voor de info, maar het geld is volgens de schepen goed besteed. “Want naast het aantal kunnen we ook de nationaliteit, de herkomst per provincie en zelfs de gemeente achterhalen."

Maar het gaat nog verder: "Als we deze cijfers combineren met data van het Visa- en/of Bancontactgebruik, weten we waar het geld wordt besteed en waarom mensen naar onze stad komen. Of welk evenement de bezoekers naar hier heeft gelokt”, zegt schepen Vandendriessche.