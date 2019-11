Fototentoonstelling met portretten van misvormde mensen uit Afrika: mag esthetiek primeren op menselijke waardigheid?

Wat me in het bijzonder trof, zijn drie foto’s van Guineeërs die op de tentoonstelling netjes naast elkaar worden gepresenteerd. De foto van Boubacour is in 2012 gemaakt, de twee andere van Camara en Macone in 2013. Alle drie werden zij, volgens de teksten bij de portretten, gefotografeerd in de Guinese hoofdstad Conakry. Eerlijk gezegd vroeg ik me af wat hiervan de bedoeling was. De portretten tonen mensen met misvormingen op het gelaat, het hoofd of de hals.