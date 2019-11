Nederland heeft nieuw woord voor actieve oudere: "vitalo", Radio 1-programma "Nieuwe feiten" zoekt "betere naam"

Tientallen suggesties kwamen binnen, van "welzijnskampioenen" over "grijzigers" tot "jop" (jeugdige oudere persoon) en "rimpelridders". Uiteindelijk besliste de jury dus dat het "vitalo" werd. "Het woord past perfect bij de vitale oudere", zegt Ton den Boon in "Nieuwe feiten" op Radio 1. "Het sluit aan bij andere persoonsaanduidingen die eindigen op een "o" zoals klojo of doblo (dom blondje)."

"Het is ook een woord met alleen positieve bijklanken en een goed alternatief voor wat belegen woorden als "oudere", of "senior", verdedigt den Boon de keuze. "Toch zal het woord nog niet direct in Van Dale staan", gaat den Boon verder. "Het woord moet eerst echt ingeburgerd zijn. De Vlamingen kunnen dus zelf ook een woord verzinnen en misschien haalt dat dan ooit het woordenboek."