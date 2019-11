Nederlandse minister in tranen tijdens excuses voor manier waarop stint is toegelaten

De Nederlandse minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen heeft excuses aangeboden voor de manier waarop de stint is toegelaten op de Nederlandse wegen. "Er zijn fouten gemaakt, dat spijt me erg", zei een tot tranen geroerde Van Nieuwenhuizen. Vorig jaar zijn vier kinderen omgekomen bij een ongeluk met een stint in Oss in Nederland.