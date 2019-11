Nieuwe methode om waterstof uit water te halen bijna twee keer zo efficiënt

Doctor Alexey Ganin van de School of Chemistry van de University of Glasgow leidde het onderzoeksteam. "Momenteel voorziet het VK in zowat een derde van zijn energiebehoeften uit hernieuwbare bronnen, en in Schotland is dat cijfer zowat 80 procent."

"Experts voorspellen dat we weldra het punt zullen bereiken waarop we meer hernieuwbare energie produceren dan we nodig hebben. Zoals de zaken er nu voor staan, moet het overschot aan opgewekte energie gebruikt worden zodra het geproduceerd is, of het gaat verloren. Het is dan ook essentieel dat we een stevige reeks methoden ontwikkelen om die energie op te slaan voor later gebruik."

"Batterijen zijn één manier om dat te doen, maar waterstof is een zeer veelbelovend alternatief. Ons onderzoek verschaft belangrijke nieuwe inzichten in het produceren van waterstof door elektrolyse op een meer efficiënte en meer economische manier, en we zijn vastbesloten om deze veelbelovende richting van onderzoek voort te zetten", zei Ganin.

Aangezien de productie van meer waterstof gecontroleerd wordt door elektrische stromen, zou de recente vooruitgang in het machinaal leren gebruikt kunnen worden om de juiste opeenvolging van de toegediende stroomstoten nauwkeurig af te stellen om zo een maximale opbrengst te verkrijgen.

De volgende stap voor het team is dan ook het ontwikkelen van een artificiële-intelligentie-protocol om de menselijke input te vervangen in de zoektocht naar de meest efficiënte elektronische structuren voor gebruik in soortgelijke katalytische processen. Algoritmes zullen dan kunnen uitzoeken wat de meest efficiënte opeenvolging van stroomstoten is.

Het onderzoek van het internationaal team is gepubliceerd in Nature Communications. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Glasgow.