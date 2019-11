Nieuwe soort kreeftachtige ontdekt die leeft in de mond van een walvishaai

Gammariden voeden zich met allerlei verschillende zaken en ze zijn in staat in extreme milieus te leven, van meren in het hooggebergte over de ijzige wateren van de Noordpool tot de bodem van de oceanen.

"Deze wezentjes, die over het algemeen zo'n 3 tot 5 centimeter groot zijn, zijn ongelooflijk omdat ze kunnen leven in erg verschillende milieus", zei Ko Tomikawa, een van de onderzoekers aan de Universiteit van Hiroshima die de nieuwe soort ontdekt heeft.

Desondanks was het ook voor hem een verrassing een gammaride in de mond van een walvishaai aan te treffen.