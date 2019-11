Olifantenwissel Antwerpse Zoo is "rompslomp na brexit" te snel af

De opluchting over de verhuizing is groot. Niet alleen omdat de tocht zo goed verlopen is, maar er was ook de brexit die het extra spannend maakte.

Voor de brexit

De verhuizing moest absoluut voor de brexit gebeuren, erna zou voor een gigantische administratieve rompslomp gezorgd hebben. In dat geval zouden er immers nog geen akkoorden bestaan over het uitwisselen van dieren.

"We zijn heel opgelucht dat alles goed is verlopen", zegt Ilse Segers van de Zoo. "De twee olifanten kunnen nu gebruikt worden om mee te kweken."

"De Engelse olifant Sam begint zich trouwens al goed thuis te voelen in Antwerpen. Er is zelfs al slurfcontact geweest tussen de twee pubermannetjes hier. Het is goed dat ze niet bang zijn van elkaar en samen opgeleid kunnen worden als dekstier."