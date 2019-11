Opnieuw een groep migranten ontdekt in oplegger van tractor: 7 mensen opgepakt

Deze ochtend werd in Pervijze, een deelgemeente van Diksmuide, een groep migranten ontdekt in de oplegger van een tractor geladen met conserven. Dat bevestigt de politie van Diksmuide. "De tractor was in Namen vertrokken en had een tussenstop gemaakt in Jabbeke. Daar zouden de migranten het dekzeil van de oplegger hebben kapotgesneden om zo in de oplegger te kunnen kruipen", zegt politiecommissaris Wim Merlevede.