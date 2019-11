Prequel is coming: succesreeks "Game of thrones" krijgt een voorafgaand verhaal

"House of the dragon", zo zal de prequel op "Game of thrones" heten. "Het zal het verhaal vertellen van het Huis Targaryen (een adellijke familie in de reeks, red.) en de begindagen van Westeros (een continent in de reeks, red.)", klinkt het.

De prequel zal gemaakt worden door George RR Martin, de auteur van het verhaal van "Game of thrones", producer/schrijver Ryan Condal en regisseur Miguel Sapochnik. Wanneer de serie er komt, is nog niet bekend.

De mededeling over deze prequel komt er enkele uren nadat een andere prequel op "Game of thrones", met actrice Naomi Watts, werd geannuleerd. Dat verhaal ging zich enkele duizenden jaren voor het oorspronkelijke verhaal afspelen. Maar de pilootaflevering kon kennelijk niet overtuigen.