Kortrijk weet waar u loopt en wat u koopt en waarom u dat niet gelaten mag ondergaan

Het gebeurt nooit radicaal. Men zegt nooit dat de overheid u wil chippen - als ware u een verloren gelopen hond -, men doet het geleidelijk aan. Men laat u wennen aan situaties waarbij u stukje per stukje uw privacy opgeeft, soms voor verdedigbare doelstellingen, maar al te vaak voor egoprojecten van burgemeesters of politici. Want men weet dat u dan niet zal protesteren, maar de verandering onder het mom van gelatenheid zal ondergaan.

We moeten hip zijn, of we zullen niet zijn. Let op waar u wandelt. Let op wat u koopt.

God - en Q - ziet u.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal":