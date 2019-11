België moet dochter van IS-strijder en haar twee kinderen terughalen uit gevangenkamp in Syrië

Volgens haar advocaat gebieden de belangen van de kinderen dat de Belgische overheid alles in het werk stelt om hen te beschermen. "Dat kon eerder wel voor andere kinderen, waarom zou het nu niet kunnen voor deze?", vroeg meester Nicolas Cohen zich af.

Het kamp in Al-Roj is nu in handen van de Koerdische SDF, maar ligt in de zone die Turkije wil veroveren in Syrië. De vader van de vrouw is een oudgediende van Al Qaeda, die zich in december 2014 in Syrië aansloot bij IS. Zijn dochter volgde in januari 2015 vanuit België. Ze betuigde vorig jaar haar spijt in een gesprek met Midden-Oostenspecialist Rudi Vranckx. Ze uitte toen haar wens om haar straf in België uit te zitten.

