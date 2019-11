Wie redt de beuk?

Beuken bepalen bovendien in hoge mate het karakter van vele Vlaamse dorpen en steden, en zijn aspectbepalend langs tal van wegen. Wanneer ze zouden verdwijnen zou dit rampzalig zijn voor de ruimtelijke kwaliteit. Sommigen onder hen hebben het ontstaan van ons land meegemaakt, ze hebben oorlogen overleefd, en alles waarover we ons al die tijd hebben drukgemaakt. Dan gaan we ze toch niet zomaar voor onze ogen laten sterven?

Hoewel het voortbestaan van de beuk in Vlaanderen op termijn afhankelijk is van voldoende neerslag, is onmiddellijke actie vereist wanneer een langdurige periode van droogte en hitte toeslaat. Zo dient de stam van vrijstaande beuken die direct zonlicht vangen, te worden omzwachteld met jute doeken. Bomenkap rond beuken moet worden vermeden: een plotselinge blootstelling aan zonlicht betekent nagenoeg altijd een doodsvonnis.

Het valt moeilijk te begrijpen dat de huidige, droogte-gerelateerde bomensterfte in Vlaanderen, nauwelijks aandacht krijgt. Dit drama is nochtans voldoende zichtbaar: overal, langs wegen en op pleinen, in parken en in tuinen, worden we geconfronteerd met aftakelende, stervende en dode bomen. Jarenlange droogte en hitte hebben vele soorten onder zware druk gezet, en de zomer van 2018 betekende de genadeslag voor tal van bomen.

