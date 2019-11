Roken op het werk? In dit Antwerpse bedrijf kost het je 10 vakantiedagen

Personeel dat bij Xerius in Antwerpen aan de slag gaat, krijgt meteen een belangrijke vraag voorgeschoteld: "Ben je een roker?" Als het antwoord op die vraag 'ja' luidt, kunnen ze kiezen uit 2 dienstroosters: eentje mét of eentje zonder rookpauzes.

Vrijwillig

"In het uurrooster voor rokers staan rookpauzes opgenomen. Maar in ruil voor die rookpauzes, moeten ze wel 10 vakantiedagen afgeven. Dat is de tijd die ze besteden aan het roken en dus niet aan het werk zijn." legt Wim Mostien van Xerius uit. "In de praktijk merken we dat bijna niemand voor dat uurrooster kiest."



"Werknemers weten dan ook wat we van hen verwachten: geen extra rookpauzes. Zo proberen we het roken te ontraden." Het systeem is niet waterdicht, want er wordt niet actief op gecontroleerd. "We gaan uit van een soort basisvertrouwen. Als we het zien gebeuren of als het de pan uitswingt, zullen we die mensen daar wel op aanspreken."