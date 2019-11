Sint-Joost-ten-Node verbiedt verkoop en consumptie van lachgas

Ook andere steden en gemeenten, waaronder Vilvoorde, beslisten eerder al om de verkoop van lachgas te verbieden, en nu volgt dus ook de gemeente Sint-Joost-ten-Node. Het politiebevel verbiedt voor een periode van zes maanden de verkoop van capsules met lachgas in alle winkels in de gemeente, en de verkoop van het product in andere hoeveelheden aan minderjarigen. Daarnaast wordt ook de consumptie in de openbare ruimte verboden. De politie kan elke capsule op de openbare weg in beslag nemen en administratieve boetes opleggen.