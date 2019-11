Nederlandse presentator "Per seconde wijzer" Kees Driehuis overleden

In Nederland is journalist en televisiepresentator Kees Driehuis overleden. Driehuis raakte ook bij ons bekend met de kenniskwis "Per seconde wijzer". Hij presenteerde bijna 800 afleveringen, van 1990 tot vorig jaar. Driehuis was ook eindredacteur van uitzendingen met Sonja Barend en van verscheidene actualiteitsprogramma's. In 1995 bedacht hij het informatiemagazine "Zembla", en hij presenteerde "NOVA" en "Buitenhof". Kees Driehuis werd 67, hij was al een jaar ziek.