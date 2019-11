Twitter doet politieke advertenties wereldwijd in de ban: "Ze vormen een risico voor onze democratie"

"Gisteren kondigde CEO Jack Dorsey in een reeks twitterberichten aan, dat het bedrijf wereldwijd zal stoppen met politieke advertenties vanaf 22 november", zegt VRT-journalist Bram Vandeputte in "De ochtend". Dorsey legde in de tweets ook uit waarom hij de advertenties gaat verbieden. "Online advertenties zijn zeer doeltreffend, maar de politieke advertenties vormen een risico voor onze democratie. Die kunnen miljoenen mensen beïnvloeden," klinkt het in de tweets.