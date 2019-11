Kandidaat-voorzitter Walter De Donder (CD&V): "Er zijn wijken die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen"

In "Terzake" geeft De Donder meer uitleg bij zijn uitspraken. "Het was misschien een ongelukkige formulering", zei hij. "Ik heb met iemand van Antwerpen gesproken twee weken geleden en die heeft mij dat in die bewoordingen gezegd. Ik heb dat eigenlijk overgenomen. Misschien was mijn woordenschat fout en heb ik daarmee mensen gebruuskeerd of doen schrikken of een emotionele reactie losgeweekt. Dat is best mogelijk, maar ik probeer mijn hart te laten spreken. Ik probeer de taal van de mensen te spreken, ik probeer hen te begrijpen en ik hoop dat ik hen begrijp. Dat is essentieel."