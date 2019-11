Vanaf 1 november geen tabak meer voor jongeren onder de 18 jaar: "Hersenen van jongeren reageren anders op tabak"

Bij de Stichting tegen Kanker reageren ze verheugd op de maatregel. "Dit had veel vroeger moeten gebeuren, maar het is goed dat die nieuwe leeftijdsgrens er nu is", zegt experte tabakspreventie Suzanne Gabriels.

"De hersenen van jongeren reageren anders op tabak dan die van volwassenen. Voor hen is de nicotine in de tabak extra verslavend. Een meisje van 16 kan al na 3 maanden roken niet meer zonder nicotine. Een jongen van 16 na 6 maanden. Die nieuwe leeftijdsgrens is dus een verstandige zaak."