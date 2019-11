Tot zondagavond nauwelijks treinverkeer van en naar Brussel-Zuid door werken

Wie vandaag of later dit weekend van of naar Brussel rijdt met de trein, moet rekening houden met vertragingen en eventueel ook een extra overstap. Dat komt door werken aan de seininrichting van Brussel-Zuid. Daardoor rijden de meeste treinen niet van en naar dat station. Wie Brussel met de trein moet passeren, wordt omgeleid. Wie in Brussel moet zijn zal wellicht moeten overstappen. Ook tijdens het verlengde weekend van 11 november wordt nog hinder verwacht.