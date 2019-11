VS-ambassadeur Gidwitz aan België: "Haal alle IS-strijders en aanverwanten zo snel mogelijk terug"

Dat moet snel gebeuren nu het nog kan. Volgens Gidwitz zitten bijna alle IS-verdachten in de 18 gevangenenkampen in Syrië nog altijd vast, "maar we weten niet wat er morgen of de komende weken gaat gebeuren".

De Verenigde Staten zijn volgens hem overigens bereid om die operatie logistiek te ondersteunen of het nu gaat over land, met helikopters of met andere vervoermiddelen. Ook wil de VS die landen bijstaan bij de vervolging van de verdachten. Europa mag daar dan wel geen zin in hebben: er zijn slechts twee alternatieven, volgens Gidwitz en de Europeanen gaan geen van beiden aanvaardbaar vinden, denkt hij: