Waarom smaken alcoholvrije bieren anders dan een gewone pint?

Belangrijk om te weten: in alcoholvrij bier zit er altijd nog een beetje alcohol. "Alcoholarm" is dus een betere benaming. De alcohol is een essentieel onderdeel van brouwen. Het gebrek eraan is dan ook de reden waarom alcoholarm bier een andere smaak heeft.

Bier begint als een mengsel van water en mout (gekiemde granen). Dat zijn eigenlijk suikers. Ze worden met gist omgezet in alcohol en CO2 (de koolzuurbelletjes). Die omzetting is de basis van bier en het is moeilijk te omzeilen.

Verschillende methodes

Toch slagen brouwers erin om bier te brouwen zonder (of met maar een heel klein beetje) alcohol. Ze hebben er intussen twee verschillende methodes voor ontwikkeld.

Bij de eerste optie gebruikt de brouwer een andere soort gist. Daardoor vermijdt hij dat er alcohol gevormd wordt tijdens het brouwen. Hij legt het gistingsproces ook stil vlak voor de alcohol gevormd wordt.

In de tweede methode brouwt men het bier op de klassieke manier. Achteraf wordt de alcohol er dan weer uit gehaald.

Dat kan via destillatie, dus door de alcohol eruit te laten verdampen. Onder andere Heineken 0.0 wordt op die manier gemaakt.

De alcohol kan er ook uit gefilterd worden, zoals bijvoorbeeld bij Brugse Sportzot. Dat gebeurt met een speciaal membraan.

Brouwers kunnen ook een combinatie van beide methodes gebruiken. Eerst een speciale gist gebruiken, daarna destilleren. Dat is het geval bij pils als Jupiler 0.0.

Smaak?

Het enige probleem is dat al die methodes de smaak beïnvloeden. Daarom moeten de brouwers hun creativiteit gebruiken om dat smaakverlies tegen te gaan. Ze voegen andere ingrediënten toe om de smaak terug in de richting van een standaardpils te krijgen. Uiteraard houden ze die aroma’s liever geheim.

En welke alcoholarme pils valt het best in de smaak? Het panel van "De Inspecteur" koos vorig jaar voor Bavaria 0,0%. In een vergelijkbare smaakproef van Test Aankoop werd Brouwers van Albert Heijn de beste koop.