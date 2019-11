IS-weduwes Wielandt en Abouallal krijgen in beroep zelfde straf: vijf jaar, met onmiddellijke aanhouding

Het hof van beroep in Antwerpen heeft woensdag Tatiana Wielandt uit Borgerhout en Bouchra Abouallal uit Ranst veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en 8.000 euro boete. Dat is dezelfde straf als diegene die de correctionele rechtbank in maart van 2018 had uitgesproken en opnieuw had bevestigd in november van 2018.