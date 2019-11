Astronomen hebben mogelijk geheel nieuwe categorie van zwarte gaten ontdekt

Thompson en andere onderzoekers begonnen de gegevens te doorzoeken van APOGEE, het Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment, dat lichtspectra verzameld had van zo'n 100.000 sterren doorheen de Melkweg.

Die spectra, zo besefte Thompson, konden tonen of een ster in een baan zat rond een ander object: veranderingen in het spectrum - een verschuiving naar blauwere golflengten bijvoorbeeld, gevolgd door een verschuiving naar rodere golflengten - konden aantonen dat een ster in een baan zat rond een onzichtbare metgezel.

Thompson begon de gegevens uit te kammen, op zoek naar sterren die deze verandering vertoonden, wat er op zou kunnen wijzen dat ze rond een zwart gat draaiden.

Vervolgens bracht hij wat hij gevonden had in de APOGEE-gegevens terug tot de 200 sterren die er het interessantst uitzagen. Hij gaf die gegevens aan een afgestudeerde onderzoeker aan Ohio State, Tharindu Jayasinghe, die duizenden afbeeldingen verzamelde van ieder van de 200 potentiële binaire systemen uit ASAS-SN, de All-Sky Automated Survey for Supernovae.

Uit hun onderzoek kwam een rode reus tevoorschijn die in baan om iets leek te zitten. Maar dat iets was volgens hun berekeningen waarschijnlijk veel kleiner dan de bekende zwarte gaten in de Melkweg, maar veel groter dan de meeste neutronensterren die we kennen.

De onderzoekers voerden nog meer berekeningen uit en bekeken nog meer gegevens van de Tillinghast Reflector Echelle Spectrograph en de Gaia-satelliet, en kwamen tot de vaststelling dat ze een zwart gat met een kleine massa - low mass black hole - hadden gevonden, met een massa van zo'n 3,3 keer die van de zon.

"Wat we hier gedaan hebben is naar voren komen met een nieuwe manier om naar zwarte gaten te zoeken, maar we hebben mogelijk ook een van de eerste exemplaren geïdentificeerd van een nieuwe klasse van lage-massa zwarte gaten, waarover astronomen tot nu niets wisten", zei Thompson. "De massa's van dingen kunnen ons van alles vertellen over hun ontstaan en hun evolutie, en over hun aard."

De studie van Thompson en zijn Amerikaanse, Spaanse, Zweedse en Deense collega's is verschenen in Science. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Ohio State University.