Autoverkoper rijdt dwars door muur van eerste verdieping in Leuven

Een personeelslid was in de wagen aan het werken, maar door een foute beweging begon de auto plots te rijden. De wagen reed dwars door de etalage op de eerste verdieping en kwam met een zware smak buiten op de grond terecht. De man van 58 uit Leuven is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar.