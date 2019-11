Begroting voor gezondheidszorg: SP.A wil budget via parlement stemmen, regering werkt aan eigen alternatief

Er is onzekerheid over de begroting van volgend jaar (de uitgaven en inkomsten van de overheid, red.) op vlak van de gezondheidszorg. Tien dagen geleden onthield de regering zich bij een stemming over die begroting, omdat er te weinig maatregelen zouden inzitten die goed zijn voor patiënten. "We hebben gestemd dat de pil voor vrouwen tot 25 jaar gratis moet zijn. Dat is niet meegenomen in dit voorstel", geeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) als voorbeeld.