Belgische satelliet zou maar twee jaar meegaan, maar viert nu al tiende verjaardag in de ruimte

PROBA-2 krijgt over 2 jaar in de ruimte gezelschap van zijn opvolger PROBA-3. Deze satelliet is ook voor een stuk Belgisch en zal net als zijn oudere broer de zon observeren. PROBA-1, gelanceerd in 2001, vliegt trouwens ook nog altijd rond. Hij observeert de aarde en is de oudste satelliet voor aardobservaties van ESA die nog actief is.

