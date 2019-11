Betalen om de CO2 van vliegtuigreizen te compenseren, helpt dat?

Het aanbod aan projecten om de CO2 van vliegtuigen te compenseren is enorm. Sunweb heeft gekozen om de bouw van windmolens in India te sponsoren. "Een project dat er zonder die steun niet zou komen" zegt commercieel directeur Tim Van den Bergh: "We engageren ons om per jaar 350.000 ton CO2 te compenseren. Dat is wat onze 1,1 miljoen klanten per jaar aan CO2 uitstoten door hun vluchten, busreizen, en hotelverblijf. Dat hebben we laten berekenen." Sunweb betaalt daarvoor per reis een paar euro.

Sunweb stort de compensatie niet rechtstreeks aan het windmolenproject in India, maar aan Climate Care, een tussenorganisatie die allerlei CO2-compensatieprojecten aanbiedt. Er zijn steeds meer van die bedrijven en ze zijn niet altijd even eerlijk en transparant in wat ze doen. Het is gewoon big business. In 2007 is Climate Care al eens betrapt op een fout. Ze hadden onder het mom van CO2-compensatie 10.000 energiezuinige lampen uitgedeeld in een Zuid-Afrikaanse sloppenwijk maar nadien bleek dat de inwoners die lampen sowieso zouden krijgen.

Hoe zeker ben je dat dat een goede partner is? "Wij willen met een projectontwikkelaar werken die de beste certificaten heeft. En alle bedrijven waarop we beroep gedaan hebben, hebben het hoogst mogelijke betrouwbaarheidslabel", zegt Tim Van den Bergh van Sunweb daarover.