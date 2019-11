Bezoekerscentrum Lam Gods in Sint-Baafs niet op tijd klaar, toch geen ramp

In en aan de Sint-Baafskathedraal zijn werkzaamheden aan de gang voor het nieuwe bezoekerscentrum voor het Lam Gods dat zijn defintieve plaats moet krijgen in de Sacramentskapel in de kerk. Maar de openingsdatum van dat centrum is verschoven van eind juni naar begin oktober. Dat is nodig, zegt de kerkfabriek, om de nagestreefde hoge kwaliteit te halen. Een drama is dat niet, het Van Eyck-jaar komt niet in het gedrang.