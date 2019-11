Bosbranden bedekken Australische grootstad Sydney met rook, maar vooral met vervuilde lucht

Het is niet zo dat het zonlicht tegengehouden wordt, eerder hangt er een soort mist boven de stad. Het gevaar zit hem in de kleine deeltjes en dan vooral grote hoeveelheden fijn stof dat in de longen kan blijven.

Volgens de krant "The Sydney Morning Herald" is de alarmdrempel voor fijn stof nu overschreden en de overheid omschrijft de luchtkwaliteit als "gevaarlijk". Kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen met ademhalingsproblemen zouden best binnen blijven en geen zware inspanningen doen. Airco wordt beter uitgeschakeld, tenzij er een filtersysteem is.

In de omgeving zou nu al 2.845 hectare bos in de vlammen opgegaan zijn en het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Toch is dat niets vergeleken met de enorme luchtvervuiling die andere landen in de regio treft. Zo zijn er op dit ogenblik honderden brandhaarden op de Indonesische eilanden Borneo en Sumatra. Die hinderen niet enkel de lokale bevolking, maar leiden ook tot dikke rookwolken en luchtvervuiling in grote steden in de buurlanden zoals Singapore en Maleisië.