"Minstens 74 doden" bij felle brand op Pakistaanse trein

Treinongevallen doen zich regelmatig voor in Pakistan. Het spoornet is slecht onderhouden en lijdt onder decennia van corruptie en wanbeheer en een gebrek aan investeringen. Nochtans was de trein tot in de jaren 70 een van de belangrijkste vervoersmiddelen in dat uitgestrekte land, vooral voor minder begoede mensen en voor velen is dat nog zo.

Sindsdien daalt het aantal passagiers, onder meer door het recente terugschroeven van overheidssubsidies. Veel materieel en infrastructuur is erg verouderd en slecht onderhouden. Wel is er enkele jaren geleden een contract getekend voor een modernisering. Zo heeft China enkele honderden locomotieven en treinstellen geleverd en bouwen Chinese bedrijven in Pakistan zelf nog meer van die tuigen, maar in dat grote land is dat niet meteen te merken.

In juli zijn nog 20 mensen omgekomen toen een passagierstrein tegen een vrachttrein botste. Een maand tevoren was er een gelijkaardig ongeluk, waarbij drie doden zijn gevallen. Het ongeluk van vanochtend is wel het zwaarste van de voorbije 15 jaar. In 2005 zijn in Pakistan 130 mensen gedood toen drie treinen op elkaar inreden in de zuidelijke provincie Sindh.