Ook premier Johnson haalt Brexit Day niet: waarom zijn de Britten 3 jaar na het referendum nog niet uit de EU gestapt?

Daar waren verschillende redenen voor. Maar de belangrijkste reden was dat de Britse regering van May een minderheidsregering was. De premier had geen meerderheid in het parlement, wat het moeilijker maakte voor haar om wetten of akkoorden door het parlement te krijgen. Het brexitakkoord was daar het beste voorbeeld van.

Daarbovenop komt dat de verschillende partijen in het parlement niet zomaar in te delen zijn in voor- en tegenstanders van haar akkoord. De scheidingslijn loopt dwars door de partijen heen. Zowel binnen haar eigen partij als binnen de grootste oppositiepartij zijn er voor- en tegenstanders van haar akkoord. Een gepuzzel waar May meermaals haar tanden op stuk heeft gebeten.