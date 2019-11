Brusselse politie waarschuwt voor phishing-mails

De oplichters gebruiken het mailadres "info@polbru.com". PolBru is de roepnaam van de politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene. Wie zo'n verdachte mail krijgt, kan er maar beter niet op reageren.

Er is nog geen weet van eventuele slachtoffers. "Stel dat je toch persoonlijke gegevens gecommuniceerd hebt of geantwoord hebt op een vraag vanuit dat mailadres, raden we aan om je lokale politie te contacteren", zegt woordvoerder Olivier Slosse.