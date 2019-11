Cameraschild moet Van Eyck-tentoonstelling in MSK Gent beschermen

Op 1 februari 2020 start de overzichtstentoonstelling van Jan van Eyck in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent. De tentoonstelling zal de grootste ooit zijn en moet dus goed beschermd worden.

Geen kunstroven

Tijdens de Van Eyck-tentoonstelling zullen heel wat werken van de schilder van "Het lam gods" tentoongesteld worden. Er bestaan maar een 20-tal van die werken, en zeker 9 werken zullen in Gent te zien zijn tijdens de tentoonstelling.

Die unieke werken moeten uiteraard goed beschermd worden en daar zullen de camera's bij helpen. Het museum verwacht dat een massa volk naar de tentoonstelling zal komen, zo'n 250.000 bezoekers. Het MSK neemt geen risico's en wil optimaal voorbereid zijn.

Betere beveiliging

Vandaag heeft het MSK al camerabewaking, maar alleen aan de in- en uitgang. Het systeem is ook verouderd waardoor het nieuwe cameraschild meer dan welkom is. Er komen rondom het museum 16 camera's die de volledige omgeving in kaart zullen brengen. Ook de beeldschermen in de controlekamer zullen vernieuwd worden.

Het cameraschild komt er nu voor de Van Eyck-tentoonstelling, maar zal na de tentoonstelling ook blijven staan. Het MSK heeft zelf ook veel topwerken staan die een goede bescherming verdienen. Het nieuwe cameraschild kost ruim 400.000 euro.