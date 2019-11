"Is't oké? Check het": campagne over seksueel grensoverschrijdend gedrag focust op de grijze zone

"Er is gedrag waarvan iedereen het over eens is dat het onaanvaardbaar is. Een verkrachting in de bosjes door een wildvreemde bijvoorbeeld", zegt beleidsmedewerker Julia Day van Sensoa. "Er is even goed ook seksueel gedrag dat voor zo goed als iedereen wel oké is. Bijvoorbeeld twee geliefden die elkaar kussen of seks hebben. Maar daartussen zit nog een hele grote grijze zone waarover veel discussie bestaat."

"Die zone is heel afhankelijk van de context, eerdere ervaringen, de relatie tussen twee personen... Het is veel moeilijker om nee te zeggen tegen een baas dan tegen een vriend. En het is ook van de persoon zelf afhankelijk. Wat voor de ene aanvaardbaar is, vindt iemand anders misschien helemaal niet oké."

(lees verder onder de cartoon van Eva Mouton voor de campagne)