Cosimo "Paolo" Fusco: "Iedereen wilde weten hoe het voelde om Rachel te kussen"

"Mijn enige spijt is dat ik financieel veel meer uit mijn optreden in "Friends" had kunnen halen. Maar tijdens de opnames zat ik midden in een scheiding en daar ging al mijn energie naartoe. Ik had beter meer geïnvesteerd in een publiciteitsagent." (The Guardian)

Toch kan Fusco, intussen 57, een behoorlijk cv voorleggen. Zo was hij onder meer te zien in de bioscoopsuccessen "Coco Chanel" en "Angels & demons", en in tv-series als "Rome", "Alias" en "The mentalist". Maar onvergetelijk zal hij blijven als kortstondig vriendje van Rachel Green.