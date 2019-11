De Belgischgezinden moeten België redden, niet de Vlaams-nationalisten

Er was toen nog een koning die inzat met het voortbestaan van zijn land en in paniek de ministers van staat convoceerde (eind augustus al). Er was de thriller in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, waar de Vlamingen ‘eenzijdig’ de splitsing van BHV goedkeurden. Er waren communautaire spooknota’s die uitlekten. Er was het finale ultimatum van formateur Leterme aan Madame Non. Gevolgd door de ultieme coup de théâtre: een nieuwe regering-Verhofstadt.

Vandaag lijkt het wel of de scenaristen in staking zijn. Er gebeurt gewoonweg niets. Er zijn geen ultimatums of spooknota’s. Geen dramatische onderhandelingen in duistere villa’s of kastelen. Er is geen koning die woedend met de vuist op tafel slaat. De ministers van staat worden niet ten paleize geroepen, als tot leven gewekte mummies. Zelfs het bedenken van gekke namen (koninklijk verkenner, koninklijk onderhandelaar, …) is men blijkbaar verleerd.