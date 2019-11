Draaideurconstructie tussen privé en politiek: regels zijn er niet, "meer transparantie kan de zaak indijken"

Dat hoeft op zich geen drama te zijn: het is logisch dat kabinetten de expertise van privébedrijven gebruiken, en dat die mensen vervolgens weer uitstromen naar die privésector. Maar omdat er zich belangrijke deontologische problemen stellen, zou je ook kunnen verwachten dat er duidelijke regels zijn. Maar die zijn er niet, of amper.

Dat zegt Filip De Rynck, professor bestuurskunde aan de Gentse Universiteit. "Een tijd geleden is er op Vlaams niveau een deontologische code gemaakt. Die bevat wat algemene bepalingen, maar over het switchen van kabinetten naar privé en omgekeerd staat daar niets over in. Ook federaal zijn er wat pogingen geweest, maar er is geen enkele dwingende deontologische code."

Federaal bestaat er zoiets als de deontologische commissie, een groepje van ex-parlementsleden dat toeziet op ethiek in de politiek, maar vrij tandenloos is. Voorzitter Danny Pieters, voormalig Senaatsvoorzitter voor N-VA, heeft weinig moeite om dat toe te geven. "Wij kunnen eigenlijk weinig doen. Er wordt van de kabinetsleden natuurlijk kiesheid verwacht, maar dat is toch eerder vaag.