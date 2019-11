"De kans om fotomodel te worden was even groot als die om koningin van Engeland te worden"

"Als jongere voelde ik me verschrikkelijk, omdat ik er niet uitzag zoals de jongen met het sixpack, die je in tijdschriften te zien kreeg. Maar ik wist wel dat dik zijn slecht was en mager zijn goed was. Ook al werd dat niet rechtstreeks in je gezicht gezegd, toch voelde je dat dat de enige waarheid was." (Marie Claire, november 2018)

"De enige voorbeelden die ik als kind op televisie had, speelden ofwel de rol van de slechterik ofwel die van de grapjas. Een tussenweg was er blijkbaar niet. Mocht de kleine Zach iemand als ik als voorbeeld gehad hebben, dan zou zijn kindertijd er helemaal anders uitgezien hebben. Als er iets is wat we kinderen moeten leren dan is het toch wel om zichzelf graag te zien." (Newshub, juni 2018)