3 Gentse trams kunnen niet meer uitrijden door tekort aan wielen: "Men is De Lijn aan het wurgen" 

"In ieder bedrijf doet men aan voorraadbeheer voor cruciale machines", zegt Watteeuw. "Hier blijkbaar niet." De schepen, die in Gent met een ingrijpend circulatieplan inwoners motiveert om te kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer, is verontwaardigd over het gebrekkige aanbod. "Het kan in een land dat zich ontwikkeld noemt niet zijn dat een aangekondigde tram niet komt."

Watteeuw vindt dat het beleid De Lijn aan het wurgen is. "Men heeft zware investeringen gedaan. Maar daar stonden geen uitbreidingen van de exploitatiebudgetten tegenover. Dat kan je niet volhouden", klinkt het. "Is dat de oorzaak? Ik stel in ieder geval vast dat hier iets misloopt en dat men moet kijken waar de verantwoordelijkheid ligt."