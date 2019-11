Economie van Hongkong duikt in een recessie door volksprotest en handelsoorlog tussen VS en China

Het is vooral de sector van het toerisme die in Hongkong te lijden heeft. De beelden van soms gewelddadige rellen en anderzijds metrostations en de luchthaven die geblokkeerd raken, schrikken toeristen af. De hotels en guesthouses krijgen plots veel minder boekingen. Het zijn echter vooral de winkels in de "shopping zones" in Tsim Sha Tsui met de bekende Nathan Road in Kowloon die nu veel minder klanten hebben. Sommige winkeliers zagen hun verkoop daar met 80 procent dalen en leven op krediet. De voorbije jaren leefden die winkels vooral van toeristen uit China die met geld kwamen zwaaien.

Bij de grote bedrijven krijgen luchtvaartmaatschappijen zoals Cathay Pacific veel minder klanten. De positie van Hongkong als zakencentrum en financieel centrum wordt vooralsnog niet bedreigd, maar zou dat op termijn wel kunnen worden. Ook de vastgoedsector krijgt klappen, want nogal wat Hongkongers zoeken een verblijf in Singapore, Thailand, Taiwan of het Westen ingeval China een bloedige repressie zou wagen. Hoe dan ook is er nog geen uitweg in zicht en ook vandaag is er opnieuw betoogd in Hongkong.