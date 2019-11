Fictiereeks "De twaalf" toont een assisenzaak tot in de kleinste details, maar hoe realistisch is dat allemaal?

De reeks probeert dus een heel realistisch beeld te geven van de manier waarop een assisenproces verloopt, met getuigenissen, pleidooien van advocaten, en ook het hele mediacircus errond. Maar het blijft natuurlijk fictie. In werkelijkheid gaat het er soms een beetje anders aan toe.

Zo keek ik verrast op toen ik de voltallige jury tijdens de middagpauze zag uit eten gaan in een brasserie. De reeks speelt zich af in Gent en daar krijgt de jury een gratis maaltijd aangeboden in een lokaal van het gebouw. En dat is op de meeste plaatsen zo al gaan juryleden in Antwerpen of Tongeren wel uit eten bij de lokale horeca omdat het daar niet mogelijk is om de jury een maaltijd voor te schotelen.

We zien ook hoe een jurylid 's avonds heel aandachtig kijkt naar een televisieverslag over het proces. Tja, eigenlijk krijgen juryleden bij het begin van een assisenproces altijd de raad om het proces niet in de media te volgen. Al kan je natuurlijk nooit controleren of juryleden die raad ook effectief opvolgen.