Eerste kindernachtopvang opent in Alken

Hanne Briers kwam op het idee toen ze hoorde hoe veel van haar vrienden het moeilijk hadden om 's nachts opvang te vinden. In de regio bestond zo'n nachtopvang nog niet. De Alkense heeft wel al wat ervaring met kinderen. "Ik was al kinderverzorgster, dus een kinderopvang is niet nieuw voor mij", vertelt ze.

Eenmalige opvang

In de nachtopvang is plaats voor zes kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Hanne heeft zelf ook nog twee kinderen, van 5 en 7. "Zij zijn alvast heel enthousiast", zegt ze. Ouders die opvang zoeken, kunnen ook eenmalig bij haar terecht. "Het gaat dan bijvoorbeeld om ouders die avond- of nachtwerk doen of alleenstaande ouders die het moeilijk hebben om opvang te vinden", vertelt Briers. "Ik ben ook open in het weekend, dus als je op stap wil gaan, kan dat ook." In het weekend blijft de opvang open tot 9 uur.

Eerste Limburgse nachtopvang

Ook voor Hanne zelf is het even afwachten hoe alles zal verlopen. "Ik ben de enige in de buurt die dit doet", vertelt ze. "Er is dus niemand die me tips kan geven. Ik ben overdag thuis, dus ik zal dan in ieder geval goed moeten bijslapen."