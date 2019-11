Autoreuzen Fiat Chrysler en PSA gaan fuseren: merken als Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën en Opel voortaan onder 1 dak

Vervolgens keek FCA in de richting van Renault. Enkele maanden geleden deed de autogroep nog een fusieverzoek aan de Franse autogroep Renault, maar enkele weken later trok Fiat Chrysler het aanbod opnieuw in. De reden? "Renault hing nog altijd samen met Nissan en Mitsubishi en die waren geen voorstander van de deal, net als de Franse staat, die nog heel veel aandelen heeft in Renault. Die deal sprong dus ook af en dan hebben de oude geliefden elkaar teruggevonden. Nu is dat beklonken met een fusie."