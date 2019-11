Griekenland verstrengt de asielprocedure en gaat mensen sneller terugsturen

Tijdens de procedure zullen de asielzoekers ook strenger worden aangepakt wanneer ze zich niet voegen naar de regels van het opvangkamp, of wanneer ze zich verzetten tegen een gedwongen verplaatsing van het éne naar het andere kamp. Overtredingen kunnen leiden tot "sancties". Hulporganisaties vrezen dat zo'n sanctie ook kan neerkomen op het terugsturen van de overtreders, zonder dat hun procedure zijn beloop heeft gehad.

Dat het geregeld tot vechtpartijen en wangedrag komt in de Griekse opvangkampen staat vast. Volgens hulp- en mensenrechtenorganisaties zijn het juist de onmenselijke leefomstandigheden in de overvolle kampen die dat soort spanningen en uitbarstingen uitlokken. "Mensen moeten urenlang aanschuiven om naar het toilet te gaan, om te douchen, als het sanitair nog werkt en ze er nog toegang toe hebben", geeft correspondent Bruno Tersago als voorbeeld in "De ochtend". "En mensen zijn eigenlijk ook gedwongen om zelf een hut te bouwen omdat er gewoon geen plaats voor hen is."

Die opvangkampen zaten al overvol en de voorbije twee maanden is het aantal migranten en vluchtelingen in Griekenland weer opvallend gestegen. "In september zijn meer dan 10.000 mensen aangekomen in één maand tijd. Dat aantal is sinds het begin van de deal met Turkije nooit zo hoog geweest", zegt Tersago. "Sommige kampen op de Griekse eilanden zitten daardoor tot 10 keer zo vol als de capaciteit het toelaat."