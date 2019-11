Impeachmentonderzoek tegen VS-president Donald Trump krijgt officieel groen licht

Tot nu toe werden reeds een twaalftal getuigen ondervraagd in het impeachmentonderzoek. De Democraten wilden van hen horen wat zij wisten over de relaties van president Trump met Oekraïne. De cruciale vraag die ze beantwoord willen zien: of Trump militaire hulp aan Oekraïne heeft achtergehouden, om de Oekraïense regering ertoe te dwingen bezwarend materiaal aan te leveren over zijn politieke rivaal Joe Biden.

Die getuigen zijn meestal achter gesloten deuren gehoord. Achteraf (en dikwijls zelfs vooraf) kreeg de pers elementen van het getuigenis in handen die meestal nadelig oogden voor Trump. Die selectieve lekken waren de Republikeinen een doorn in het oog. Met de formele stemming van vandaag komt er verandering in die aanpak. De resolutie vraagt het Huis om publieke hoorzittingen te organiseren, zodat het publiek zelf kan oordelen over de draagwijdte en strekking van de getuigenissen. Van de hoorzittingen die al gehouden zijn, moet een transcriptie worden vrijgegeven.