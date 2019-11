Holle weg in Kluisbergbos wordt hersteld

In het "Kluisbos" in Kluisbergen wordt de holle weg hersteld. De 600 meter lange strook die door het bos loopt, was aan herstelling toe.

Belangrijk bospad

Xavier Coppens van het Agentschap Natuur en Bos: "De voorbije jaren waren veel modder en stenen naar boven gekomen door erosie. De holle weg is de hoofdas voor wandelaars en mountainbikers, dus is het wel belangrijk dat het pad een onderhoudsbeurt krijgt."

Wandelaars en mountainbikers begonnen andere paden te zoeken door het bos, maar dat is niet goed voor de vegetatie. De gemeente Kluisbergen zal het 600 meter lange pad herstellen.