Ieper huldigt Sikh die vergeten stukje geschiedenis levend houdt

Al 20 jaar komen in deze tijd van het jaar, voor Wapenstilstand, Sikhs naar Ieper. U herkent de Sikhmannen aan hun tulbanden en baarden. Maar wat niet veel mensen weten, is dat in de Westhoek ook Sikhs hebben gevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De man die Sikhs naar Ieper haalt om dat te herdenken, is Bhupinder Singh. Hij woont in Nederland en werd vanmiddag in Ieper door de stad en het In Flanders Fields Museum gehuldigd voor al zijn inspanningen.

Dankzij de inspanningen van Singh komen er elk jaar meer Sikhs naar Ieper. Ze komen uit heel West-Europa, maar ook uit de Verenigde Staten en India.

Twintig jaar geleden is er ook een eerste herdenkingsmonumentje voor de Sikhs opgericht, in Hollebeke. Maar daar staan geen namen op. "Het is moeilijk te achterhalen hoeveel Sikhs precies sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog", zegt Dominiek Dendooven van het In Flanders Fields Museum.

"Het gaat zeker over meerdere duizenden. Een van de problemen is dat de familienaam van alle Sikhs Singh is en dat de statistieken heel slecht zijn bijgehouden."