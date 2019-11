Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen leidt laagste aantal bevallingen in: "Laten we niets forceren"

Niets forceren

"Laat de baby komen wanneer hij of zij er klaar voor is", legt Cha'ban uit. "Als het nodig is gaan we natuurlijk medicatie gebruiken maar het liefst forceren we niets." De materniteit van het ziekenhuis Sint-Vincentius staat erop een vrouw te laten bevallen op haar manier en het liefst ook op haar tempo.

Vrijheid

"We geven de patiënte heel veel vrijheid: ze mag haar eigen muziek opzetten, in bad gaan zitten en heel de tijd vrij bewegen", aldus de gynaecoloog. Ook het aantal epidurale bevallingen bij het ziekenhuis Sint-Vincentius is heel laag ten opzichte van andere ziekenhuizen in Vlaanderen.