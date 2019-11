Infrabel vraagt toestemming om pesticiden te blijven gebruiken op de sporen

Eind volgend jaar vervalt de uitzondering die Infrabel heeft gekregen van de Vlaamse Milieumaatschappij om pesticiden te gebruiken tegen onkruid op de sporen. Infrabel vraagt een verlenging van de maatregel "omdat er voorlopig geen werkbaar alternatief is". Dat schrijft Het Nieuwsblad. In principe mogen overheden in Vlaanderen geen pesticiden meer gebruiken.