Iraakse president Salih wil nieuwe verkiezingen als uitweg uit de crisis, maar na aanpassing van de kieswet

Sinds het einde van de Amerikaanse bezetting wordt Irak de facto geregeerd door etnisch-religieus geïnspireerde clans die vooral voor zichzelf en de eigen achterban zorgen; veel minder voor de rest. Die politici hebben eigen bedrijven, tv-stations en vaak een eigen gewapende militie en regeren als feodale vorsten. Het is opvallend dat het protest vooral woedt bij de sjiitische meerderheid in het centrum en het zuiden die in feite een overwicht heeft in het parlement. Of anders: de sjiieten zijn hun eigen leiders, de corruptie en het wanbeleid beu.

De geestelijke Muqtada al-Sadr -ooit militieleider tegen de VS-troepen in Irak- wierp zich vorig jaar op als het alternatief tegen de heersende klasse, maar zijn partij is sindsdien betrokken bij de macht en het is de vraag of hij zijn "cleane" imago bij de sjiitische kiezers kan behouden.

Vandaag is er overigens opnieuw betoogd en gevochten in Bagdad, ook nabij de Groene Zone waar de buitenlandse ambassades zijn gevestigd. Daarbij is zeker een dode gevallen. Sinds het uitbreken van het protest enkele weken geleden zijn al meer dan 250 mensen gedood.